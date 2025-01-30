T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/437 Esas



DAVALILAR : 1- İMED CARAD

2- MUHAMMED EMİN HAMMADİ



Davacı Tural İlgün tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2022/437 Esas sayılı dosyasında davalılar İmed Carad ve Muhammed Emin Hammadi tüm aramalara rağmen Türkiye'de tespit edilen adresleri itibariyle dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle; ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN olunur.