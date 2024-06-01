T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1157 Esas

DAVALILAR :

1- OĞUZ YILDIZ İsmailbeyli Köyü Görele/ GİRESUN

2- YAVUZ YILDIZ İsmailbeyli Köyü Görele/ GİRESUN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.Tebliğe elverişli adreslerinin tespiti amacıyla yazılan müzekkerelere cevap verildiği, davalıların mahkememizce tebligat çıkarılıp iade gelen adresleri dışında tebligata elverişli adreslerinin tespit edilemediği, davalıların iade gelen tebligat adresinden farklı tebliğe elverişli bir adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ila 31. maddeleri gereğince “iş bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere iki haftalık süre içerisinde davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği hususu davalı Oğuz Yıldız ve Yavuz Yıldız'a ihtaren bildirilir" Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri uyarınca 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı Oğuz Yıldız ve Yavuz Yıldız'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/05/2024