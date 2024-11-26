T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
HALFETİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/334 Esas
DAVALI : HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Macunlu Mahallesi 503 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/334 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.31/10/2024