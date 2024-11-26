T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

HALFETİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/334 Esas

DAVALI : HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Macunlu Mahallesi 503 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/334 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.31/10/2024