T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/781 Esas



DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Savaşan Mahallesi 102 ada 57 parsel 9.252,66 m², 102 ada 34 parsel 20.216,42 m²; 102 ada 33 parsel 11.276,02 m², 102 ada 32 parsel 29.482,26 m² olan taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/781 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.