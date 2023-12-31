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        T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/773 Esas


        DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA
        2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA
        3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi 165 ada 7 parsel sayılı taşınmaza komşu olan Yeşilözen Mahallesi 243 ada Tapulama Harici Yer ile çevrili 3428,33 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/773 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959879
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