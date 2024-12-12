T.C. HASSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HASSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/255 Esas

DAVALI : SEÇİL KARA Yeşilovacık Mahallesi, Şehit Mehmet Günay Caddesi, No:86,Silifke/ MERSİN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye farklı tarihlerde çıkarılmış olup, bila tebliğ iade edilmiştir. Adres araştırmasından da alınan sonuçlara ilgili tebligat çıkarılmış ancak bila tebliğ iade edildiği görülmüş olup, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/03/2025 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.