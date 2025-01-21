T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/930 Esas



Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Hatay ili, Defne ilçesi, Koçören Mahallesinde bulunan 142 ada 12 nolu parsel maliki Necip'in sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay ili, Defne ilçesi, Koçören Mahallesinde bulunan 142 ada 12 nolu parsel sayılı taşınmaz malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayinine karar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 11 Mart 2025 günü saat 09:30'te Hatay 2. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2024/930 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/01/2025