T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/179 Esas

DAVALI : SABAH QOUJO Altınçay Mah.20 Sok.No:58/2İç Kapıno:1 Antakya / HATAY



Davacı Khaled Daher tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan dava dilekçesi ve eklerini içeren tebligatın bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile eklerinin tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerlerin bildirilmesine, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırmanız, 17/02/2025 günü saat 11:40'ta yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız, dava dilekçesinin tebliğine ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere,

7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 23/09/2024