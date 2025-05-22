T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/341 Esas

DAVALI : MAHMUT ÇELTİK-473***0436



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan tebligatlar iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Adana Bam 5. Hukuk Dairesinin 01/12/2022 tarih, 2021/553 Esas ve 2022/3055 karar sayılı ilamı, kaldırma tensip zaptı ile son duruşma zaptı ve eklerinin tebliğine karar verilmiştir.

Böylece belirlenen gün ve saatte (Duruşma Günü:16/09/2025 günü saat: 09:50) duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özmünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dar ve tebliğ olunur.

7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.09/05/2025