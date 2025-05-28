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        T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 29.05.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        HATAY
        İCRA DAİRESİ
        2023/238 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        -Tüm taşınmazların KDV oranları %10'dur.
        -Tüm Taşınmazlar ARSA PAYIDIR.
        -Rezerv Alanında DEĞİLDİR.
        -Detaylı Tüm Bilgiler Bilirkişi Raporunda Mevcuttur.
        Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : Taşınmazın Kıymet Değerlerinin %10'u kadardır.
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

        No 1.Satış
        Tarihi        		 2.Satış
        Tarihi        		 Saat Mal Türü
        Ve
        Kıymeti        		 Yer Açıklama
        1 18/08/2025 22/09/2025 13:31 - 13:31 Taşınmaz
        199.852,55TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 10/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm
        2 18/08/2025 22/09/2025 14:50 - 14:50 Taşınmaz
        159.882,04 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 8/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:2 Bağımsız Bölüm
        3 19/08/2025 23/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz
        259.808,31 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 13/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm
        4 19/08/2025 23/09/2025 11:29 - 11:29 Taşınmaz
        679.498,66 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 34/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:26 Bağımsız Bölüm
        5 19/08/2025 23/09/2025 13:32 - 13:32 Taşınmaz
        419.774,60 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 28/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm
        6 19/08/2025 23/09/2025 14:57 - 14:57 Taşınmaz
        629.060,22 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr / HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1836 Ada No , 12 Parsel No , 21/362 Arsa Payı , 361,46 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:3 Bağımsız Bölüm
        7 20/08/2025 24/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz
        584.686,05 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 39/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm
        8 20/08/2025 24/09/2025 11:04 - 11:04 Taşınmaz
        834.550,34 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 4 NO:8 Bağımsız Bölüm
        9 20/08/2025 24/09/2025 12:10 - 12:10 Taşınmaz
        834.550,34 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:4 Bağımsız Bölüm
        10 21/08/2025 25/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz
        834.550,34 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT:5 NO:9 Bağımsız Bölüm
        11 21/08/2025 25/09/2025 11:07 - 11:07 Taşınmaz97.451,25 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 13/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:5 Bağımsız Bölüm
        12 21/08/2025 25/09/2025 12:16 - 12:16 Taşınmaz
        262.368,75 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 35/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm
        13 25/08/2025 29/09/2025 13:32 - 13:32 Taşınmaz
        209.895,00 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 28/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm
        14 25/08/2025 29/09/2025 14:45 - 14:45 Taşınmaz247.376,25 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 33/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm
        15 26/08/2025 30/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz
        374.812,50 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 50/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:26 Bağımsız Bölüm
        16 26/08/2025 30/09/2025 11:08 - 11:08 Taşınmaz
        832.083,75 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 111/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:27 Bağımsız Bölüm
        17 26/08/2025 30/09/2025 12:15 - 12:15 Taşınmaz
        764.617,50 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 102/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:29 Bağımsız Bölüm
        18 26/08/2025 30/09/2025 13:39 - 13:39 Taşınmaz
        292.352,75 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 39/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:2 Bağımsız Bölüm
        19 27/08/2025 01/10/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz
        119.940,00 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 16/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:3 Bağımsız Bölüm
        20 27/08/2025 01/10/2025 11:11 - 11:11 Taşınmaz
        142.428,75 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 19/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:4 Bağımsız Bölüm
        21 27/08/2025 01/10/2025 12:25 - 12:25 Taşınmaz
        104.947,50 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm
        22 28/08/2025 02/10/2025 10:01 - 10:01 Taşınmaz
        104.947,50 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm
        23 28/08/2025 02/10/2025 11:15 - 11:15 Taşınmaz
        104.947,50 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm
        24 28/08/2025 02/10/2025 14:50 - 14:50 Taşınmaz
        269.865,00 TL        		 Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 36/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:9 Bağımsız Bölüm

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232593