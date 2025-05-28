Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2023/238 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

-Tüm taşınmazların KDV oranları %10'dur.

-Tüm Taşınmazlar ARSA PAYIDIR.

-Rezerv Alanında DEĞİLDİR.

-Detaylı Tüm Bilgiler Bilirkişi Raporunda Mevcuttur.

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : Taşınmazın Kıymet Değerlerinin %10'u kadardır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

No 1.Satış

Tarihi 2.Satış

Tarihi Saat Mal Türü

Ve

Kıymeti Yer Açıklama 1 18/08/2025 22/09/2025 13:31 - 13:31 Taşınmaz

199.852,55TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 10/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm 2 18/08/2025 22/09/2025 14:50 - 14:50 Taşınmaz

159.882,04 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 8/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:2 Bağımsız Bölüm 3 19/08/2025 23/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz

259.808,31 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 13/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm 4 19/08/2025 23/09/2025 11:29 - 11:29 Taşınmaz

679.498,66 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 34/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:26 Bağımsız Bölüm 5 19/08/2025 23/09/2025 13:32 - 13:32 Taşınmaz

419.774,60 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 28/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm 6 19/08/2025 23/09/2025 14:57 - 14:57 Taşınmaz

629.060,22 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr / HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1836 Ada No , 12 Parsel No , 21/362 Arsa Payı , 361,46 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:3 Bağımsız Bölüm 7 20/08/2025 24/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz

584.686,05 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 39/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm 8 20/08/2025 24/09/2025 11:04 - 11:04 Taşınmaz

834.550,34 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 4 NO:8 Bağımsız Bölüm 9 20/08/2025 24/09/2025 12:10 - 12:10 Taşınmaz

834.550,34 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:4 Bağımsız Bölüm 10 21/08/2025 25/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz

834.550,34 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT:5 NO:9 Bağımsız Bölüm 11 21/08/2025 25/09/2025 11:07 - 11:07 Taşınmaz97.451,25 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 13/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:5 Bağımsız Bölüm 12 21/08/2025 25/09/2025 12:16 - 12:16 Taşınmaz

262.368,75 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 35/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm 13 25/08/2025 29/09/2025 13:32 - 13:32 Taşınmaz

209.895,00 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 28/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm 14 25/08/2025 29/09/2025 14:45 - 14:45 Taşınmaz247.376,25 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 33/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm 15 26/08/2025 30/09/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz

374.812,50 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 50/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:26 Bağımsız Bölüm 16 26/08/2025 30/09/2025 11:08 - 11:08 Taşınmaz

832.083,75 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 111/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:27 Bağımsız Bölüm 17 26/08/2025 30/09/2025 12:15 - 12:15 Taşınmaz

764.617,50 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 102/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:29 Bağımsız Bölüm 18 26/08/2025 30/09/2025 13:39 - 13:39 Taşınmaz

292.352,75 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 39/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:2 Bağımsız Bölüm 19 27/08/2025 01/10/2025 10:02 - 10:02 Taşınmaz

119.940,00 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 16/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:3 Bağımsız Bölüm 20 27/08/2025 01/10/2025 11:11 - 11:11 Taşınmaz

142.428,75 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 19/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:4 Bağımsız Bölüm 21 27/08/2025 01/10/2025 12:25 - 12:25 Taşınmaz

104.947,50 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm 22 28/08/2025 02/10/2025 10:01 - 10:01 Taşınmaz

104.947,50 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm 23 28/08/2025 02/10/2025 11:15 - 11:15 Taşınmaz

104.947,50 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm 24 28/08/2025 02/10/2025 14:50 - 14:50 Taşınmaz

269.865,00 TL Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 36/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:9 Bağımsız Bölüm

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.