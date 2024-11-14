T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Giriş: 15.11.2024 - 00:00
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T.C.
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
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Kavaklıdere Vergi Dairesi
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2024 İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|KGZ Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2280100456
|26819376372
|MAHMUT ÇAM
|YUKARI BAHÇELİEVLER MAH.
TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire
No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA
|01/2021-12/2021
|9237
|9237
|2023122866DgS0000002
|2023122814Dgg0000061
|2.035.450,4
|0,00
|0,00
|2.035.450,40
|7220216257
|41134833300
|ÜMİT PASİNLİ
|KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM
CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel:
PAYAS HATAY
|12/2009-12/2009
|0015
|1084
|2024100866DgX0000003
|2024100814Dgl0000016
|2.703.857,6
|0,00
|0,00
|2.703.857,60
|7220216257
|41134833300
|ÜMİT PASİNLİ
|KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY
|12/2009-12/2009
|0015
|0015
|2024100866DgX0000003
|2024100814Dgl0000016
|2.591.142,9
|0,00
|0,00
|2.591.142,90
|Yukarıda vergi kimlik numaraları, ad soyad/unvanları belirtilen Kavaklıdere Vergi Dairesi’nin mükelleflerine ait vergi ve cezalarına ilişkin borçlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104.maddesinin 3.bendi kapsamında ilan olunur.