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        T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        T.C.
        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
        Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
        Kavaklıdere Vergi Dairesi
        2024 İLAN LİSTESİ
        Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı KGZ Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
        2280100456 26819376372 MAHMUT ÇAM YUKARI BAHÇELİEVLER MAH.
        TAŞKENT CAD. Kapı No:136 Daire
        No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA        		 01/2021-12/2021 9237 9237 2023122866DgS0000002 2023122814Dgg0000061 2.035.450,4 0,00 0,00 2.035.450,40
        7220216257 41134833300 ÜMİT PASİNLİ KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM
        CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel:
        PAYAS HATAY        		 12/2009-12/2009 0015 1084 2024100866DgX0000003 2024100814Dgl0000016 2.703.857,6 0,00 0,00 2.703.857,60
        7220216257 41134833300 ÜMİT PASİNLİ KÜRTÜL MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. Kapı No:118 Daire No:YOK Tel: PAYAS HATAY 12/2009-12/2009 0015 0015 2024100866DgX0000003 2024100814Dgl0000016 2.591.142,9 0,00 0,00 2.591.142,90
        Yukarıda vergi kimlik numaraları, ad soyad/unvanları belirtilen Kavaklıdere Vergi Dairesi’nin mükelleflerine ait vergi ve cezalarına ilişkin borçlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104.maddesinin 3.bendi kapsamında ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122225