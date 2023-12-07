T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/26 Esas 07/12/2023
Konu : Gaiplik İlanı
Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET TEKİN UZUNCA' dan uzun süredir haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP:TC KİMLİK NO : 19120833344
ADI SOYADI : MEHMET TEKİN UZUNCA
BABA ADI : REFİK
ANA ADI : MESRURE
DOĞUM TARİHİ : 15/12/1970
DOĞUM YERİ : HAZRO
NÜFUSA KAYITLI OL.YER: Diyarbakır/Hazro/Bahçe mah. Nüfusuna kayıtlı
İKAMETGAH ADRESİ :Terdöken mah.Yılgeçti küme evleri N:9 Hazro-DİYARBAKIR