T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2024/135/146/147/151/158/167/169/228-6297/27114 16.05.2024

Konu : İlan Metni





İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU ( 2024/135, 2024/146, 2024/147, 2024/151, 2024/158, 2024/167, 2024/169 ve 2024/228 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, (2024/158 Esas)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR ( 2024/147 ve 2024/158 Esaslar)



ADRES : Meçhul



2024/135 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen (Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen) dava kapsamında, 14/03/2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Bahtiyar ERSAY'ın, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/680 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/146 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Balyoz davası" olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esas, 2015/143 karar sayılı dosyası kapsamında hakkında yakalama emri düzenlenen ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Osman Fevzi GÜNEŞ'in; İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/120 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/147 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 23.09.2012 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Engin KILIÇ'ın; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/39 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/151 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Ahmet TUNCER'in, haksız tutuklama sebebiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/191 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/158 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Ahmet Necdet DOLUEL'in, haksız tutuklama sebebiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/137 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/167 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul (Kapatılan) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 (İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/129) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, yakalanıp tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Canatan TURGUT'un; İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/376 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/169 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Balyoz" davası olarak bilinen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Bora SERDAR'ın; İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/608 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/228 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

"Balyoz Davası" kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (Yargıtay bozması öncesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283) esasına kayden yürütülen yargılamada, 14.02.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hasan NURGÖREN'in; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/187 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.03.2024 tarihli, 2024/135 esas ve 2024/549 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/146 esas ve 2024/551 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/147 esas ve 2024/552 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/151 esas ve 2024/553 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/158 esas ve 2024/555 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/167 esas ve 2024/556 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/169 esas ve 2024/557 sayılı, 21.03.2024 tarihli, 2024/228 esas ve 2024/568 sayılı kararları ile;

1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.