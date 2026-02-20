T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU



İLGİLİ : İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA, İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN,



ADRES : Meçhul



İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Ali Oktay ŞAHBAZ'ın; Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/210 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 15.01.2026 tarihli, 2025/810 esas ve 2026/49 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.























