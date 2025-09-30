Habertürk
        T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/6 Esas


        Davacı İsmail AKTAŞ tarafından Davalı Deniz AYDOĞAN aleyhine açılan miras ortaklığına temsilci atanması davasında verilen karar gereğince:
        Davalı Deniz AYDOĞAN'in bildirime yarar adresi bulunmadığından aleyhine açılan tereke temsilci tespiti davası ile ilgili varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirmesi aksi halde 6100 S.K.HMK nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tevzii formu, tensip zabtı, duruşma zabıtları tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/09/2025

