T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/256 Esas

Davacı DSİ tarafından Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Merkez Mahallesi 528 ada 13 parsel sayılı 24,24 m² yüzölçümlü taşınmazın Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı Islahı inşaatı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun davacı DSİ adına tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığı, yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 64.840,82 TL, dahili davalı 33559768602 TC kimlik numaralı Mustafa Oğuz kızı Fatma İpek TOPUZLU'nun hissesinin 366,87 TL olarak hesaplandığı, davalı 22919163676 TC kimlik numaralı Ali Yılmaz oğlu Volkan Yılmaz CELASUN'un hissesinin 917,20 TL olarak hesaplandığı mahkememizce davalı Mustafa Oğuz kızı Fatma İpek'in ve davalı Ali Yılmaz oğlu Volkan Yılmaz'ın adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden Duruşma Günü: 05.02.2025 günü saat: 08:40'da İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.