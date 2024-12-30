T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/341 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dahili davalı Ahmet ve Nezahat kızı, 08/04/1967 doğumlu, 483*****778 T.C. Kimlik numaralı Sevim KÖMÜŞCÜ'nün mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesini özetle; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mah/köyünde Bulunan, Kanal Niteliğindeki 16,91 metrekare yüzölçümüne sahip 150 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 16,91 metrekarelik kısmında mülkiyetinin kamulaştırılması ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 09/04/2025 günü saat: 10:25'de İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.