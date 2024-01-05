T.C. İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/680 Esas

DAVALI : MECİT CEYLAN (Şaban ve Melek'ten olma 12/03/1962 doğumlu)

Davacı , AYSEL CEYLAN ile Davalı , MECİT CEYLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizde görülmekte olan davanın tahkikat-sözlü yargılama duruşmasının 08/02/2024 tarih saat 13:30 olduğu, tahkikat-sözlü yargılama duruşmasının Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı, "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde HMK 150. Maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebileceği, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği " hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 02/01/2024