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        T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.01.2025 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/126 Esas

        İ L A N

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen; İbrahim hissesi :Salih oğlu, Melek:Salih kızı, Fatma:Salih kızı ve Kadriye:Salih kızı'nın MK.'nın 32.maddesinin 2.fıkrası gereğince hayat ve mevatından malümatı olanların ve varsa mirasçıları olduğunu iddia edenlerin Mahkememizin 20224/126 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02164678