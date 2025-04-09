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        T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/2 Tereke
        03.02.2025


        İLAN

        T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1 Tereke
        MURİS : CUMA GÜLMEZ - 49570064432T.C NOLU


        Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle, 49570064432 T.C Kimlik numaralı muris Cuma Gülmez'in TMK 621 maddesi uyarınca ölenin kefaleti sebebiyle alacak olanların alacaklarını, borçlu olanların borçlarını 1 aylık süre içinde bildirilmeleri ve tereke defterine kayıt yaptırmaları için 1'erayara ile 2 defa ilan yolu davet edilmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186616