T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2 Tereke

03.02.2025



İLAN

T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1 Tereke

MURİS : CUMA GÜLMEZ - 49570064432T.C NOLU



Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle, 49570064432 T.C Kimlik numaralı muris Cuma Gülmez'in TMK 621 maddesi uyarınca ölenin kefaleti sebebiyle alacak olanların alacaklarını, borçlu olanların borçlarını 1 aylık süre içinde bildirilmeleri ve tereke defterine kayıt yaptırmaları için 1'erayara ile 2 defa ilan yolu davet edilmeleri ilan olunur.