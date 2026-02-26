Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.02.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/223 Esas
        Konu : Gaiplik ilan

        19.12.2025


        MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat: Konstantin, Hint: Konstantin, Lili, Zarif: Konstantin, Mari: Konstantin, Corcet: Konstantin, Mari, Alexandra, Alexsandra: Konstantin, Edvard Jarjoura, Iwetta Jarjoura, Jack Jarjoura'nınT.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/223 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02408796