İ L A N



T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/223 Esas

Konu : Gaiplik ilan

19.12.2025



MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat: Konstantin, Hint: Konstantin, Lili, Zarif: Konstantin, Mari: Konstantin, Corcet: Konstantin, Mari, Alexandra, Alexsandra: Konstantin, Edvard Jarjoura, Iwetta Jarjoura, Jack Jarjoura'nınT.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/223 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2025