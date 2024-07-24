T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1068 Esas

DAVALILAR : ALİ ÇİNAR - Mehmet ve Saadet oğlu, 1991 d.lu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın deprem nedeniyle hasarlı, binaya girilemez gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu 23.12.2022 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle 50 TL Değer Kaybı belirsiz alacak şeklinde, 50 TL maddi zarar belirsiz alacak şeklinde ve son olarak 50 TL İkame araç bedeli kısmi dava şeklinde olmak üzere toplamda 150 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalı Ethica Sigorta A.Ş. yönünden ZMMS poliçe limitleriyle sınırlı kalmak kaydıyla, diğer davalı yönünden ise müşterek ve müteselsilen tüm zarar ziyandan sorumlu olacak şekilde tahsiline, davalı Ali ÇINAR'a ait 31 AIY 645 sayı plakalı araca İHTİYATEN HACİZ/ TEDBİR konulmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.



Durusma Günü: 23/10/2024 günü saat: 10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek suretiyle mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız, aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024