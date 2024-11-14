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        T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/167 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : GAZİANTEP/İslahiye
        MEVKİİ : Kerküt Mahallesi
        ADA NO : 0
        PARSEL NO : 254 Parsel
        VASFI : Bağ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 14.750,00
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet GELİYOR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TEDAŞ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmış, davanın duruşması 20/02/2025 günü saat 09:30'a bırakılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122335