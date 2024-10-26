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        T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ISPARTA
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/77 Esas

        21/10/2024


        İLAN


        Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı ( GAİP ) MEHMET, HATİCE (MEHMET KIZI)KAYYIMI ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;


        HÜKÜM:
        1-Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8249 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan “Mehmet kızı Hatice" ninve "Mehmet"in ayrı ayrı GAİPLİĞİNE,
        2-Isparta İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8249 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan “Mehmet kızı Hatice" nin 298/2400 hissesinin (84,32 m2) ile 104/2400 hissesinin( 29,43 m2) ve "Mehmet" in 130/2400 hissesinin (36,78 m2) ile 45/2400 hissesinin( 12,73 m2) ayrı ayrı hazineye intikaline, (gaipler adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),
        3-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,
        4-Isparta Halkbank Şubesi'nin AK011108 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline,
        5-Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,
        6-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,
        7-Davanın mahiyeti gereği yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
        8-Davanın niteliği gereği vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,
        Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı kayyımın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02111908