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        T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/242 Esas
        KARAR NO : 2024/518


        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 4200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu, SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115499