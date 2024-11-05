T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/242 Esas

KARAR NO : 2024/518



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 4200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Atila ve Şerife kızı, 01/07/2008 doğumlu, SILA DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 31.10.2024