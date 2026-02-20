T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/76 Esas

KARAR NO : 2023/258



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/05/2023 tarihli ilamı ile yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan Sanık Cahit ŞAHİN hakkında 10 Ay Hapis ve 1.000-TL Adli Para Cezası kararı verildiği ve 1959 Doğumlu Katılan Leyla MURSALOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Sanık Cahit ŞAHİN istinaf dilekçesinde özetle; Hakkında verilen cezayı kabul etmediğini ve itiraz ettiğini beyan etmiştir.

Katılan Leyla MURSALOVA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/02/2026