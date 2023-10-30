İ L A N

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1077

Esas 30/10/2023

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kazganisadi Mahallesinde bulunan 744 Ada, 26 parselde kayıtlı 67.00 m² sahalı kargir ev vasıflı taşınmazın maliki Mustafa oğlu Mehmet Aşçıoğlu'nun kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/1798 E. 2012/971 K. sayılı kararı ile İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edilmiştir. Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kazganisadi Mahallesinde bulunan 744 Ada, 26 parselde kayıtlı 67.00 m² sahalı kargir ev vasıflı taşınmazın maliki Mustafa oğlu Mehmet Aşçıoğlu'nu tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1077 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur. 30/10/2023