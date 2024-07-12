T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/378 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açıldığı,

İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mah., 56 ada, 128 parsel sayılı taşınmazın, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Genel Müdürlük 14/12/2023 tarih 38-2682 no'lu kamulaştırma kararı ile başlanmış, söz konusu kamulaştırma kararına 16/05/2024 tarih 1013860 sayılı yazı ile dava açma Olur'u verildiği, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik maddesine göre Kıymet Takdir Komisyonunca değer takdir edildiğini, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf idaresi, haciz ipotek vs gibi her hangi ayni hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, Tanışmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına Tapuya tesciline karar verilmesinin temini için Hakimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma kanununun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/378 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/06/2024