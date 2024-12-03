T.C. İSTANBUL 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2019/496 Esas

KARAR NO : 2019/609



Mahkememizin 24.12.2019 tarih 2019/496 esas 2019/609 karar sayılı ilamıyla sanıklar Heıdarı Hamdi ve Javad Iası haklarında dolandırıcılık suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, işbu karar cumhuriyet savcısı tarafından istinaf edildiği, dosyada mağdur AMİN ALİ JABERİ ve müşteki HEIDARI MAHDİ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememiz kararı ve cumhuriyet savcısının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zapta geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak yoluyla, ceza infaz kurumunda bulunan sanığın ise bulunduğu ceza infaz kurumuna dilekçe vermek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 29.11.202