        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO: 2025/661 Esas
        KARAR NO: 2026/9


        Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/01/2026 tarihli ilamı ile 359/b-1, 359/b-1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Kasım ve Makbule oğlu, 01/03/1974 doğumlu CEHVER AKKOYUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme ilamı edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.05.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02476285