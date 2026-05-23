T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2026/250 Esas

KARAR NO: 2026/231



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/04/2026 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen Hamid ve Melika kızı, 1997 doğumlu. SAJA BEN EL AOUDA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ilam tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.05.2026