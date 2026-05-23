        Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C.
        İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2026/250 Esas
        KARAR NO: 2026/231


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/04/2026 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen Hamid ve Melika kızı, 1997 doğumlu. SAJA BEN EL AOUDA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ilam tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.05.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02476306