T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/643 Esas

MİRASÇI : HALUK AKBULUT- 21773552732 T.C.kimlik numaralı



Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;

Yukarıda belirtilen vasiyetnamede adı geçen kişilere ulaşılamamış olup vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/07/2025 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffa Hasan TÜZÜN'e ait Beyoğlu 2.Noterliği'ne kapalı zarf içerisinde teslim edilen El Yazılı Vasiyetname ile; ".....İstanbul Beyoğlu Ziraat Bankası şubesinde (12979) Hesapta (129.000) yüz yirmi dokuz bin Türk Lirası ve ek olarak İstanbul Beyoğlu İş Bankası Şubesinde (10.000) On bin Türk Lirası ve yüz otuz dokuz bin Türk Lirasını Türk Hava Vakfına Bağışladım, Benim varisim yoktur benim varisim devlettir, evimdeki bütün eşyamda Türk HAva Vakfınındır, kimse benim malıma sahip çıkamaz ancak Türk Hava Vakfına aittir." şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Müteveffa HASAN TÜZÜN'e ait Beyoğlu 2. Noterliği'ne kapalı zarf içerisinde teslim edilen El Yazılı Vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN tebliğ olunur.