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T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/382 Esas

Konu : ilan

16/07/2024



Davacı Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü vekili, İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 11 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın aşağıda isimleri belirtilen malikleri hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;

Gaipler; Abdülkadir oğlu Tahir Gülsün, İbrahim oğlu Nuh, Tevfik kızı Emine Şükriye, Ayşe, Tevfik kızı Hüsnüye, Mustafa Ömer kızı Ayşe Dinçay, Hayriye, Şevki Sağnak, Mehmet kızı Hayriye, Mehmet, Mustafa Ömer kızı Ayşe, İsmail, Mustafa oğlu Ali, Mehmet Cengö, Mustafa oğlu Hüseyin, İsmail oğlu Ömer, Sururiye, Yusuf oğlu Mehmet, Giryako kızı Despina, Hristo oğlu Teopis, Kiryakiçe, Mustafa kızı Naciye, Memiş kızı Fatma, Hasan oğlu Süleyman, Abdi oğlu İzzet, Rifat oğlu Halil, Seher, Mustafa oğlu Osman, Ahmet oğlu Mahmut, Osman kızı Emine, Emin kızı Fatma, Hikmet, Sadık, İkbal, Osman, Hüseyin, Şevki, Hürmüz, Hacı Recep, Hasan, Ali, Hatice, Sait, İbrahim oğlu Reşat, Hasan kızı Şerife, Ali oğlu Hüseyin, Süleyman oğlu Süleyman, Ali oğlu Hamdi, Hamit kızı Firdevs, Mürüvvet, Raif oğlu Mehmet, Hasan oğlu Mehmet, Ali kızı Şerife, Şaban oğlu İsmail, Kemal ve Raşit hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/382 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K. nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. 16/07/2024