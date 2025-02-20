Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/38 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı
        04/02/2025


        Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        İstanbul İli Fatih İlçesi Veledi Karabaş Mahallesi Tarsus Camii Sokağında bulunan 357 pafta, 1418 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 5/12 hissesinin maliki Mehmet oğlu Mehmet Emin(Mehmet Emin oğlu Mehmet) hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;
        Gaip; Mehmet oğlu Mehmet Emin (Mehmet Emin oğlu Mehmet) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/38 Esas sayılı dosyasına vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176287