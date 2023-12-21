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        T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/844 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ / KAĞITHANE İLÇESİ
        MAHALLE : MERKEZMAHALLESİ
        ADA NO : 4689
        PARSEL NO : 1
        YÜZÖLÇÜMÜ : 72,31 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Yukarıda belirtilen dava konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 4689 ada, 1 parsel taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/844 Esas sayılı davasını açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954358
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