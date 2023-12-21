T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/844 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ / KAĞITHANE İLÇESİ
MAHALLE : MERKEZMAHALLESİ
ADA NO : 4689
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 72,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Yukarıda belirtilen dava konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 4689 ada, 1 parsel taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/844 Esas sayılı davasını açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023