T.C.

İSTANBUL

12. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2014/492 Esas

31/05/2024



İ L A N



Davacı , INTERVO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ. ile Davalı , NİGEL STANNARD arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Davalı NİGEL STANNARD yönünden daha önce adres araştırması yapılmış ise de tebliğ imkansızlığı nedeniyle adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından; bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı NİGEL STANNARD; "Bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; iş bu ilanın HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız; duruşma gününün 04/07/2024 günü saat 13:25 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur."