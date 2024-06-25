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        T.C. İSTANBUL 12. İŞ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.06.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        12. İŞ MAHKEMESİ

        Sayı : 2014/492 Esas

        31/05/2024


        İ L A N


        Davacı , INTERVO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ. ile Davalı , NİGEL STANNARD arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;
        Davalı NİGEL STANNARD yönünden daha önce adres araştırması yapılmış ise de tebliğ imkansızlığı nedeniyle adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından; bilirkişi raporu, ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davalı NİGEL STANNARD; "Bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; iş bu ilanın HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız; duruşma gününün 04/07/2024 günü saat 13:25 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur."

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050985