T.C.

İSTANBUL

12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı : 2017/579 Esas

05/06/2024

İLAN

T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/579 Esas

DAVALI : NURİ UFUK HEKİMOĞLU-TC:31045852750

DURUŞMA GÜNÜ: 25/06/2024 TARİH -10:40 SAAT



Davacı , DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , NURİ UFUK HEKİMOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından davalı NURİ UFUK HEKİMOĞLU aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalıya bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 05/06/2024