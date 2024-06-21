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        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.06.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        12. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        Sayı : 2017/579 Esas

        05/06/2024

        İLAN

        T.C. İSTANBUL 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2017/579 Esas
        DAVALI : NURİ UFUK HEKİMOĞLU-TC:31045852750
        DURUŞMA GÜNÜ: 25/06/2024 TARİH -10:40 SAAT


        Davacı , DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , NURİ UFUK HEKİMOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;
        Davacı vekili tarafından davalı NURİ UFUK HEKİMOĞLU aleyhine açılan itirazın iptali davasında davalıya bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 05/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050682