T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/90 Esas

28/03/2025

İ L A N



GAİP :1- SABRİ kızı ŞERİFE

2- HÜSEYİN kızı HATİCE

3-MUSTAFA kızı NEFİSE

4-SALİH oğlu İBRAHİM ŞEVKİ

5-MUSTAFA kızı SAFİYE

6-SABRİ kızı HURİYE

7-SABRİ kızı AYŞE

8-TEVFİK kızı CEMİLE

9-ABDULLAH kızı AYŞE

Dava konusu Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinin Sel Sokağında bulunan, eski: 1468 ada, 16 ve 18 parsel sayılı taşınmazların şuyulanmasından meydana gelen, 3587 (eski:3524) ada, 3 parsel sayılı, 158.00 m2 yüzölçümlü, Gazi Piyale Paşa Camii Şerifi Vakfından İcareli "bahçeli ahşap ev ve arsa" vasıflı taşınmazın, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Şerife, 6/183 hissesi maliki Hüseyin kızı Hatice, 10/183 hissesi maliki Mustafa kızı Nefise, 4/183 hissesi maliki Salih oğlu İbrahim Şevki, 10/183 hissesi maliki Mustafa kızı Safiye, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Huriye, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Ayşe, 4/183 hissesi maliki Tevfik kızı Cemile, 45/183 hissesi maliki Abdullah kızı Ayşe'nin, tapu maliklerinden olduğu, Medeni Kanunun 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/90 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.