T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/469 Esas

DAVALI : LYUDMİLA TEPLOVA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinde özetle;

Tarafların 20/09/2013 tarihinde evlendiklerini, davalının 27/09/2014 tarihinde müvekkiline haber vermeden eşyalarını alarak evden çıkıp gittiğini, davalının vatandaşı olduğu Türkmenistan'a döndüğünü, Türkiye'ye girişinin tespitinin olmadığını iddia ederek tarafların aile birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesi ve tensip tutanağı davalının belirtilen adresine tebliğ talepnamesi ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası: "İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi bulunmaktadır. 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek,elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.