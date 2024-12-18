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T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/854 Esas

DAVALI : ALPASLAN SARIER Çengelköy Mah Kuleli Cad No:45/1 Üsküdar/ İSTANBUL



Davacı İski Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 28/12/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin alacağının tahsili amacıyla İstanbul Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi'nde 2022/19464 esas sayılı icra dosyası ile takip başlatıldığını, borçlunun bu takibe itiraz ettiğini ve takibin durdurulduğunu, borçlunun takip tarihi itibariyle toplam 8.030,37-TL borcunu ödemediğini, borçlunun hizmeti aldığını, borçlu tarafından yapılan itirazın iptalini ve takibin devamını, borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 22/04/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/12/2024