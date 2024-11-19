Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.11.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/65 Esas
        KARAR NO : 2023/125


        Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/10/2023 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince 32150 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Hacice oğlu, 19/04/1992 doğumlu, Batman Merkez Oymataş mah/köy nüfusuna kayıtlı, 54268685318 T.C. Nolu VEYSİ ALTUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02124923