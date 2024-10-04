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        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.10.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/1003 Esas
        KARAR NO : 2023/1366


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Farjanı ve Meryem oğlu, 01/01/1993 doğumlu, sanık ABDULSALAM FARJANI ADRESS KHALID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02099433