T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/637 Esas

KARAR NO : 2024/350



Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2024 tarihli ilamı ile sanığın 86/2-1. cümle, 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Isroıljonovna ve Muyassarhan kızı, 1987 doğumlu, müşteki BARNOKHON RASHIDOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03.10.2024