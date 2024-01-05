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        T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2020/170 Esas
        DAVALI : NACİYE ARSEL KIZILTAN
        Davacı AYDIN KIZILTAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Durusma Günü: 01/02/2024 günü saat: 11:00'daki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962280
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