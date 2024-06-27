T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/522 Esas



DAVALI : MAHMUD CELALETTİN TUŞ Yıldız Posta Cad. Tuş Apt. No: 13 Daire:15 Beşiktaş/ İSTANBUL



Davacılar Badegül ÇANDIR, Emine DİRİCAN, Sebahat ACISU, Sebahattin ÇANDIR, Seyit Ahmet ÇANDIR tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ilanen tebliğ olunur.