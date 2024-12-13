İ L A N

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/315 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

31/10/2024



Davaya konu edilen İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mah., Onbaşı Sokağında bulunan 1514 Ada, 10 parsel sayılı 29.50 m² taşınmazın 1/7 hissesinin mutasarrıfı olan Abdurrahman kızı Şemsiye'den haber alınamaması nedeniyle adı geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıdının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/315 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mah., Onbaşı Sokağında bulunan 1514 Ada, 10 parsel sayılı 29.50 m² taşınmazın 1/7 hissesinin mutasarrıfı olan Abdurrahman kızı Şemsiye'nin gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 31/10/2024