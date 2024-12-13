T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1382 Esas



DAVALI : MASOUD NAFISİ

Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak Yaşar Apt. No:7Daire:6 Beşiktaş/ İSTANBUL



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/03/2025 günü saat: 13:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.