T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1157 Esas

MİRASÇI : Göksel AKSA



Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçı Göksel AKSA'nın mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı,mirasçı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kapalı zarfla gönderilmiş olan müteveffa Necla AKSA'nın ölmeden önce Beşiktaş 5. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 03/11/2003 Tarih ve 30261 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Vasiyetname Tutanağı'nın açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince:

"(-ölümüm halinde, Hissedarı bulunduğum istanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Cihannüma mahallesi, serencebey mazharpaşa sokağında kain ve tapunun pafta:52, Ada:268 parsel:5 numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerinde mevcut, Blok:4 altı blok kargir apartman vasfındaki gayrimenkulun mimari plan projesine göre 4/836 arsa paylı ve 2 bağımsız bölüm numaralı daire vasfındaki gayrimenkul üzerinde mevcut hisselerimin tamamı ile Bilcümle resmi ve hususi bankalarda mevcut her nevi (gerek TL gerekse Dövuiz cinsinden) hesaplarımda mevcut olabilecek paraların tamamını Süleyman kızı, 1970 yılında annesi Sevil'den doğma NURCAN AKMAN'a terk ve vasiyet ettiğimi, son arzularımın bundan ibaret olduğunu beyan ve kabul ederim.)" diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Mirasçının adres ve kimlik bilgisine ulaşılamadığından duruşma günü: 03/04/2025 günü saat:11:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/11/2024