T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/102 Esas
Konu : Gaiplik ilanı hk.
19/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yer alan ve gaipliği istenilen MURAT SARIGÜL'ü tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin iş bu ilanının gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/102 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi halde MURAT SARIGÜL'ün GAİPLİĞİNE karar verileceği İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.19/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 38767242616
ADI SOYADI : MURAT SARIGÜL
BABA ADI : DAVUT
ANA ADI : GÜLENDE
DOĞUM TARİHİ : 06/09/1988
DOĞUM YERİ : KAĞITHANE
İKAMETGAH ADRESİ: Hamidiye Mah. Dirlik Sk. No:16 İç Kapı No:12 Kağıthane/ İSTANBUL