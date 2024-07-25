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        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.07.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/102 Esas
        Konu : Gaiplik ilanı hk.

        19/07/2024


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimlik bilgileri yer alan ve gaipliği istenilen MURAT SARIGÜL'ü tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin iş bu ilanının gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/102 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi halde MURAT SARIGÜL'ün GAİPLİĞİNE karar verileceği İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.19/07/2024


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 38767242616
        ADI SOYADI : MURAT SARIGÜL
        BABA ADI : DAVUT
        ANA ADI : GÜLENDE
        DOĞUM TARİHİ : 06/09/1988
        DOĞUM YERİ : KAĞITHANE
        İKAMETGAH ADRESİ: Hamidiye Mah. Dirlik Sk. No:16 İç Kapı No:12 Kağıthane/ İSTANBUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02065951