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        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.01.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/2005 Esas
        09/01/2025


        BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
        İstanbul İli, Fatih İlçesi Atikali Mah. Cilt No:11, Hane No:290'da nüfusa kayıtlı Hasan ve Havva'dan olma01.07.1895 doğum tarihli T.C. 29962886088 kimlik nolu muris EMİNE UĞUR'un verasete esas nüfus kayıtların yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,
        Muris EMİNE UĞUR' un mirasçıları var ise; TMK 594. Maddesi gereğince 1 ay süre ile 2 defa ilan yapılmasına , hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/2005 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 09/01/2025


        MURİS TC KİMLİK NO : 29962886088
        ADI SOYADI : EMİNE UĞUR
        BABA ADI : HASAN
        ANA ADI :HAVVA
        DOĞUM TARİHİ : 01.07.1895
        DOĞUM YERİ : KARACAOVA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02162385