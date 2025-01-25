T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/2005 Esas
09/01/2025
BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi Atikali Mah. Cilt No:11, Hane No:290'da nüfusa kayıtlı Hasan ve Havva'dan olma01.07.1895 doğum tarihli T.C. 29962886088 kimlik nolu muris EMİNE UĞUR'un verasete esas nüfus kayıtların yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,
Muris EMİNE UĞUR' un mirasçıları var ise; TMK 594. Maddesi gereğince 1 ay süre ile 2 defa ilan yapılmasına , hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/2005 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 09/01/2025
MURİS TC KİMLİK NO : 29962886088
ADI SOYADI : EMİNE UĞUR
BABA ADI : HASAN
ANA ADI :HAVVA
DOĞUM TARİHİ : 01.07.1895
DOĞUM YERİ : KARACAOVA